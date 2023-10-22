Darıca'da Husumetli Gruplar Arasında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 1 Kalp Krizi Geçirdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, 1 kişi de kalp krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, 1 kişi de kalp krizi geçirdi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Emek Mahallesi Cemre Sokak üzerinde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. İki grup birbirlerine bıçakla saldırdı, 3 kişi yaralandı. Yaşanan kavga sırasında bir kişi ise kalp krizi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ile kalp krizi geçiren kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.