Darıca'da Husumet Nedeniyle Tabancalı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, akraba oldukları öğrenilen 2 kişi; husumetlileri tarafından tabancayla bacaklarından vurularak yaralandı.

?Olay, öğleden sonra Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışmanın ardından 1 kişi belindeki tabancayı çıkararak akraba olan İdris E. ve Baran E.'ye ateş açtı. Bacaklarından vurulan İdris E. ve Baran E., yaralandı. Olaya karışan 2 şüpheli kaçarken, polis ismi öğrenilemeyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Arkadaşları tarafından otomobille Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.