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Darıca'da Hırsız Güvenlik Kamerasında Yakalındı

Darıca'da Hırsız Güvenlik Kamerasında Yakalındı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmana giren hırsız, kapı önlerindeki ayakkabıları inceleyerek bir çift ayakkabıyı çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmana giren hırsız, kapı önlerindeki ayakkabıları tek tek inceledi. Gözüne kestirdiği bir çifti ceketinin içine saklayarak çalan şahsın rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Osmangazi Mahallesi Yahya Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi ve yaşı öğrenilemeyen şüpheli, bir apartmana girerek katları dolaştı. Şahıs, kapıların önünü ve ayakkabı dolaplarını açarak içinde bulunanları inceledi. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şahsın gözüne kestirdiği bir çifti alarak ceketinin içine sakladığı, bir süre sonra da elindeki poşetle apartmandan ayrıldığı anlar yer aldı.

Apartman sakinlerinin şikayetçi olmadığı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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