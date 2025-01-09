Üye Girişi
Haberler
MSB: Terör örgütü silah bırakmazsa operasyon için düğmeye basarız

Kum saati doluyor! MSB tarihi operasyon için ilk sinyali verdi
Kandil, DEM Parti'nin İmralı heyetini hedef aldı

Kandil, DEM Parti'nin İmralı heyetini hedef aldı
Aile hekimlerinden rapor almak için artık ücret ödeyeceksiniz

Aile hekiminden rapor isterken bir kez daha düşünün! Artık paralı oldu
Paris Hilton, evini alevlerin yuttuğu anları canlı yayında izledi

ABD cehennemi yaşıyor! Evinin küle döndüğü anları canlı yayında izledi

Darıca'da Altyapı Çalışmaları Sırasında Doğal Gaz Borusu Delindi

Darıca'da Altyapı Çalışmaları Sırasında Doğal Gaz Borusu Delindi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında delinen doğal gaz borusu paniğe neden oldu. Ekipler, bölgede güvenlik önlemleri alarak doğal gaz çıkışını kontrol altına aldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında delinen doğal gaz borusu paniğe neden oldu.

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekiplerinin altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi. Borudaki hasar nedeniyle doğal gaz çıkışı meydana geldi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, ekiplerce borunun onarımı için çalışma başlatıldı. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da
img

Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
img

MHP'nin kritik ismi açıkladı: Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı

İran'da bir şehir Erdoğan afişiyle donatıldı! Yazı ise dikkat çekti
Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
Yasa geçti! Muayenelerde alınan katkı payı artık 20 lira

Hastaneye gidecekler dikkat! Artık 10 kat daha fazla ödeyeceksiniz
Bazı sebzelerin satışına kilo sınırlaması getirildi

Bazı sebzelerin satışına kilo sınırlaması getirildi
Survivor'da herkesi şaşırtan veda! Elenen ismi görenler 'Yok artık' dedi

Survivor'da herkesi şaşırtan veda
Alev alev yanan ABD'de ölü sayısı 5'e yükseldi, ekonomik kayıp 2 trilyonu aştı

Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da

Son Dakika Haberleri

2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi! 2025-2026 ara tatil tarihleri ne zaman? Kanal D yayın akışı! 9 OCAK Kanal D yayın akışında neler var? Bu akşam hangi diziler var? Squid Game 3. sezon ne zaman? Squid Game 3. sezon olacak mı? Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri tebliği nedir? Fal bakmak günah mı? Fal baktırmak günah mı? İskambil falı anlamları! İskambil kartlarının anlamı nedir? İskambil falı nasıl bakılır? BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025! Bedelli askerlik zammı ne kadar oldu? ID iletişim sahibi kim? ID iletişim ile çalışan oyuncular kimler? China Suarez kimdir, kaç yaşında? Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez nereli? Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izle! Kızıl Goncalar 34. bölüm fragmanı Serenay Sarıkaya ile Ayşe Barım olayı nedir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.