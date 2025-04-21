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Darıca'da Alkollü Sürücü Hastane Otoparkına Daldı, Uyuşturucu Ele Ge geçirildi

Darıca'da Alkollü Sürücü Hastane Otoparkına Daldı, Uyuşturucu Ele Ge geçirildi
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde alkollü bir sürücünün hastane acil servis otoparkına daldığı olayda, araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu. Sürücü gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde acil servisin otoparkına dalan tırın sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilirken, araçta yapılan aramada ise uyuşturucu ele geçirildi.

Kaza, dün akşam saat 23.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif B. (35) idaresindeki 34 KVN 407 plakalı tır, kontrolden çıkarak otoparka daldı. Durumu fark eden hastane polisi takviye ekip istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan yaralanan sürücü, kendisini araca kilitleyerek inmemekte direndi. Arif B., polislerin ikna etmesi neticesinde araçtan indirildi. Yapılan ölçümde Arif B.'nin 2.26 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince araçta yapılan aramada ise 4.7 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Tedavisi yapılan sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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