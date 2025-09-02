Darfur'da Şiddetli Yağışlar Heyelana Yol Açtı: Binden Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

Darfur'da Şiddetli Yağışlar Heyelana Yol Açtı: Binden Fazla Kişi Hayatını Kaybetti
Sudan'ın Darfur bölgesindeki Marra Dağları'nda etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda bir köy toprak altında kaldı, binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Bölgedeki binlerce kişi tehlike altında.

Sudan'ın Darfur bölgesindeki Marra Dağları'nda şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda bir köy toprak altında kalırken, binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde etkili olan yağışlar heyelana yol açtı. Darfur bölgesindeki Marra Dağları'nda meydana gelen heyelanda bir köy toprak altında kaldı. Sudan Kurtuluş Ordusu'ndan dün gece yapılan açıklamada, "Pazar günü yoğun yağış nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında binden fazla kişi hayatını kaybetti, yalnızca 1 kişi sağ kurtuldu. Bölgede binlerce kişi tehlike altında" ifadeleri kullanıldı.

Yerel kaynaklar, yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı bu bölgede 8 köyün tehlike altında olduğunu ve çok sayıda ailenin evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığındığını bildirdi. Kaynaklar, bölgeye giden yolların kapandığını, bu nedenle uluslararası yardım olmaksızın binlerce kişinin hayatının ciddi risk altında olduğunu aktardı.

"Aralıksız devam eden yağış nedeniyle çalışmalar imkansız hale geldi"

Sudan Kurtuluş Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdurrahman En-Nayer, "Köy halkı, kısıtlı imkanlarla toprak altındaki cesetleri çıkarmaya çalıştı, ancak ekipman eksikliği ve aralıksız devam eden yağış nedeniyle çalışmalar imkansız hale geldi" dedi.

Darfur Valisi Minni Minawi, yaşananları insani felaket olarak niteleyerek, uluslararası yardım çağrısı yaptı. - DARFUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
