Darende Devlet Hastanesi'nde Yangın Söndürme Tatbikatı Yapıldı
Malatya'nın Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sivil Savunma ekiplerinin katılımıyla yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında hastane çalışanlarına depremlerle ilgili bilgilendirme yapıldı ve itfaiye ekipleri tarafından yangın tüplerinin kullanımı konusunda uygulamalı eğitim verildi.
Malatya'nın Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde yangın söndürme tatbikatı yapıldı.
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde İl Sağlık Müdürlüğü ile Sivil Savunma ekipleri tarafında hastane çalışanlarına depremlerle ilgili bilgilendirmelerde bulunulduktan sonra yangın söndürme tatbikatı yapıldı.
Tatbikat sonrası hastane acil toplanma alanında yangın tüplerinin kullanımına yönelik itfaiye ekiplerince uygulamalı eğitim verildi. - MALATYA