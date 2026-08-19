16 Yaşındaki Kalp Krizi Hastası Hava Ambulansıyla Malatya'ya Sevk Edildi

Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 16 yaşındaki erkek hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, M.S.T. adlı çocuk, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kalp krizi şüphesiyle başvurdu. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için M.S.T.'nin Malatya'ya sevk edilmesine karar verildi. Hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya nakledildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı