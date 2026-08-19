16 Yaşındaki Kalp Krizi Hastası Hava Ambulansıyla Malatya'ya Sevk Edildi
Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 16 yaşındaki M.S.T., Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İlk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için hava ambulansıyla Malatya'ya nakledildi. Hasta, kısa sürede sevkinin yapılmasıyla acil sağlık hizmetlerinden yararlandı.
Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 16 yaşındaki erkek hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, M.S.T. adlı çocuk, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kalp krizi şüphesiyle başvurdu. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için M.S.T.'nin Malatya'ya sevk edilmesine karar verildi. Hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya nakledildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı