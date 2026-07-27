Haberler

Eskişehir'de İki Bina Arasında Sıkışan Kedi, İple Erişim Tekniğiyle Kurtarıldı

Eskişehir'de İki Bina Arasında Sıkışan Kedi, İple Erişim Tekniğiyle Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de iki bina arasındaki dar alanda mahsur kalan kedi, Dorlion Arama Kurtarma ekiplerinin iple erişim tekniğiyle düzenlediği operasyon sayesinde yara almadan kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de iki bina arasındaki dar alanda sıkışan kedi, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekiplerinin iple erişim tekniğiyle düzenlediği operasyonla zarar görmeden kurtarıldı.

Eskişehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yönlendirmesi üzerine harekete geçen Dorlion Arama Kurtarma Derneği ekibi, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi 2 Eylül Caddesi'nde kurtarma çalışması başlattı. İki bina arasındaki dar alanda bir kedinin mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye geçen ekipler operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Arama kurtarma personeli, zorlu ve dar alana iple erişim teknikleri (Rope Access) kullanarak güvenle iniş sağladı. Ekiplerin hassas müdahalesiyle kurtarılan kedi, yara almadan sağlıkla sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti

CHP'de toplu istifa! Partinin ağır topları saf değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alışveriş yaptığı esnaf, ünlü şarkıcıyı tanımadı

Alışveriş yaptığı esnaf, ünlü şarkıcıyı tanımadı
Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi

Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi
1. Lig ekibi Vanspor, iç sahada oynayacağı her maç için 1738 kilometre yol gidecek

İç sahada oynayacakları her maç için 1738 kilometre yol gidecekler
Bedriye'nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti

Katil, en yakınındaki isim çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti
İtalya'dan geldi, Türkiye'ye damga vurdu: Daniele Santarelli

İtalya'dan geldi, Türkiye'ye damga vurdu
Tatil için köyüne giden kadın, evinde gördüğü manzara ile şoke oldu

Tatil için köyüne gitti, başını havaya kaldırınca şoke oldu

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok: S.ks mi yapsaydım

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok