Danıştay Tetkik Hakimi Mardin'de yaşam mücadelesini kaybetti

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Mardin'in Artuklu ilçesinde otel odasında başından silahla vurulmuş halde bulunan Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet H., hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde konakladığı otel odasında başından silahla vurulmuş halde bulunan Danıştay Tetkik Hakimi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili için Mardin'e gelen 42 yaşındaki Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet H., 9 Haziran'da Artuklu ilçesindeki otel odasında ağır yaralı halde bulundu. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından ağır yaralanan Ahmet H., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce kentteki özel bir hastaneye, ardından Gaziantep'teki bir hastaneye sevk edildi.

Ahmet H., 13 gündür yoğun bakımda süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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