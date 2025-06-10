Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama

Danıştay'da görevli Tetkik Hakim A.H. Kurban Bayramı dolayısıyla gittiği Mardin'in Artuklu ilçesinde yer alan bir otel odasında, görevliler tarafından silahla başından vurulmuş halde bulundu. İntihar girişiminde bulunduğu tespit edilen A.H. yoğun bakımda tedavi altına alınırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN YALANLAMA

Adalet Bakanlığı hakim A.H'nin "silahlı saldırıya uğradığı" yönünde kamuoyuna sunulan haberleri yalanladı. Bakanlık açıklamasında, "Danıştay Tetkik Hakimi A.H. Mardin'de, otel odasında ruhsatlı silahı ile intihar girişiminde bulunmuş, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilerek Mardin Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Silahlı saldırı şeklinde sunulan haberler doğru değildir." ifadelerine yer verdi.