Danimarka'da Dron İhlalleri Endişe Yarattı

Danimarka Silahlı Kuvvetleri, gece boyunca askeri tesislerin yakınlarında tanımlanamayan dronların tespit edildiğini ve çeşitli önlemlerin devreye sokulduğunu açıkladı.

Danimarka'da havaalanları ve kritik altyapı yakınlarında yaşanan çeşitli dron ihlallerinin ardından ilan edilen alarm durumu hala devam ediyor. Danimarka Silahlı Kuvvetleri, gece boyunca ülkedeki askeri tesislerin yakınlarında tanımlanamayan dronların tespit edildiğini açıkladı. Danimarka Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Savunma kuvvetleri gece boyunca çeşitli askeri bölgelerde bazı dronlar tespit edildiğini teyit etti. Önlemler doğrultusunda çeşitli imkan ve araçlar devreye sokuldu" ifadeleri kullanıldı. Sözcü açıklamasında dronların tespit edildiği bölgelere ilişkin detay vermedi.

Danimarka polisi tarafından yapılan açıklamada ise Danimarka'nın batısındaki Karup Hava Üssü yakınlarında dron faaliyetleri gözlemlendiği belirtildi.

Norveç'te de karşı önlemler alınıyor

Norveçli yetkililer de yabancı dronların hava sahası ihlaline karşı tetikte olduklarını belirtti. Norveç polisi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin merkezinde bulunan Oerland Hava Üssü yakınlarında muhtemel dron gözlemlerinin araştırıldığı belirtildi. Norveç Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, "Üste görevli nöbetçiler, bu sabah üssün çevre hattının dışında birkaç gözlemde bulundu" ifadelerini kullandı.

Norveç Hava Kuvvetleri'nin Oerland Hava Üssü'nde F-35 savaş uçaklarının konuşlandırıldığı biliniyor.

Şüpheli dronlar nedeniyle havalimanları hava trafiğine kapatılmıştı

Danimarka bu hafta başında ülke hava sahasında birçok tanımlanamayan dron tespit edilmesinin ardından alarm durumuna geçmişti. Ülke genelinde çeşitli sivil ve askeri havalimanı geçici süreliğine kapatılmıştı. Kopenhag Havalimanı'ndan yetkililer, 23 Eylül tarihinde 31 uçuşun başka havalimanlarına yönlendirildiğini açıklamıştı. Gün içinde yaklaşık 100 uçuş ertelenirken ya da iptal edilirken, yaklaşık 20 bin yolcu olaydan etkilenmişti.

Ayrıca, 25 Eylül tarihinde Aalborg Havalimanı da bölgede şüpheli dronların görülmesi üzerine geçici olarak hava trafiğine kapatılmıştı. Aalborg Havalimanı'ndan yetkililerin açıklamasında, havalimanın sivil uçuşların yanı sıra askeri uçuşlar için de kullanılması nedeniyle Danimarka Silahlı Kuvvetleri'nin de olaydan etkilendiği açıklanmış, en az 3 uçuşun başka havalimanlarına yönlendirildiği belirtilmişti. dronların şaka amacıyla uçurulmuş olma ihtimalinin göz ardı edilmediğini belirten polis, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatmıştı.

Poulsen olayları "Hibrit saldırı" olarak değerlendirmişti

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen açıklamasında, "Böylesine sistematik bir operasyonun neredeyse aynı anda birçok yerde yürütülmesinden söz ediyorsak bunun profesyonel bir aktörün işi olduğunda hiç şüphe yok. Ben bunu, farklı türde insansız hava araçlarının kullanıldığı bir hibrit saldırı olarak tanımlıyorum" demişti.

Frederiksen: "Danimarka altyapısına yönelik en ciddi saldırı"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise daha önce yaptığı açıklamada olayları, "Bu zamana kadar Danimarka altyapısına yönelik en ciddi saldırı" olarak nitelendirmişti. - KOPENHAG