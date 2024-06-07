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Danimarka Başbakanı saldırıya uğradı

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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da bir adamın saldırısına uğradı. Saldırı sırasında darbedilen başbakanın şok geçirdiği belirtilirken saldırgansa tutuklandı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da bir adamın saldırısına uğrayarak darp edildi. Kultorvet Meydanı'nda yaşanan olay sonrası saldırgan yakalandı.

BAŞBAKAN ŞOK GEÇİRDİ

Polisi darbedilen Frederiksen'in aldığı yaralar hakkında detaylı bilgi vermezken saldırganın tutuklandığını aktardı. Başbakanlık Ofisi ise saldırının ardından Frederiksen'in şok geçirdiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mette Frederiksen Danimarka Kopenhag Güvenlik 3.Sayfa Politika Dünya Güncel Haberler

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