Damperi açılan tır devrildi - Haberler

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde seyir esnasında damperi açılan tır devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Muratlı'dan Tekirdağ istikametine doğru seyir halindeki Oktay C. sevk ve idaresindeki 35 L 2855 plakalı hayvan küspesi yüklü tır, Yeşilsırt mahallinde aniden damperinin açılması üzerine devrildi. Tırdan kendi imkanları ile inen sürücü Oktay C. yaralanmazken, araçtaki yolcu Ufuk Ç. (41) olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Olay neticesinde, tırda yüklü küspe etrafa saçıldı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolda trafik güvenliği sağlanarak tek şeritten trafik akışı devam etti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(Müberra Çelebi/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa