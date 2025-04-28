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Damadın Kayınpederini Bıçaklayarak Öldürdüğü Olayda Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Damadın Kayınpederini Bıçaklayarak Öldürdüğü Olayda Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gece saatlerinde gerçekleşen kavgada, damat Y.O.A. kayınpederi Turhan Kılıçkan'ı 15 bıçak darbesiyle öldürdü. Olayda damat bacağından da 3 kurşunla yaralandı. Olayın detayları ve damadın boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde damadın kendisine kurşun yağdıran kayınpederini bıçaklayarak öldürdüğü olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kavgada bacağından yaralanan damadın, kayınpederini yaklaşık 15 bıçak darbesiyle öldürdüğü öğrenildi.

Küçücek Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda, Turhan Kılıçkan (64) ile damadı Y.O.A. (38) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Kılıçkan, silahla kurşun yağdırdığı damadı tarafından bıçaklanarak yaralandı. Ayrıca kavgayı ayırmak isteyen K.G. isimli bir kişi de yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, iki yaralıyı da hastaneye sevk etti. Kılıçkan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken kurşunların hedefi olan damadı Y.O.A. ile K.G.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kendisine kurşun yağdıran kayınpederini öldürmüştü yeni detaylar ortaya çıktı

Akyazı ilçesinde damadın kendisine kurşun yağdıran kayınpederini bıçaklayarak öldürdüğü olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kavgada bacağından 3 kurşunla yaralanan damadın, kayınpederini yaklaşık 15 bıçak darbesiyle öldürdüğü öğrenildi. Ayrıca, kayınpederini öldüren Y.O.A.'nın eşi E.K. ile boşanma aşamasında olduğu da öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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