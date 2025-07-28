Daltonlar Silahlı Suç Örgütü Üyesi Ahmet A. Gürcistan'da Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan Daltonlar silahlı suç örgütü üyesi Ahmet A, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde birçok olaya karıştığı ileri sürülen ve hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan Daltonlar silahlı suç örgütü üyesi Ahmet A., kaçtığı Gürcistan'da yakalanarak tutuklanmıştı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan şüphelinin iade işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından şüpheli, bugün Türkiye'ye getirildi. Şahsın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Şüpheli Ahmet A'nın 12 Ocak 2022 tarihinde Avcılar'da bir kafenin kurşunlanmasına, 14 Ekim 2022 tarihinde Bahçelievler'de Halil Güzel'in öldürülmesine ve 13 Mayıs 2023 tarihinde ise Bağcılar Devlet Hastanesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya karıştığı tespit edildi. - İSTANBUL