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Daltonlar çetesine operasyon! 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı

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Daltonlar çetesi olarak bilinen bir organize suç örgütüne Antalya merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 6 ilde elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik 'KUYU-27' operasyonunda organize suç örgütü üyesi 32 kişinin yakalandığını açıkladı.

EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun detaylarını aktaran Bakan Yerlikaya, "Antalya Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Antalya merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Konya ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, kendilerine haraç vermeyen iş insanlarını darbederek ikametlerini, iş yerlerini ve araçlarını kurşunladıkları, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve ölümle tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyon sonucu 23 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok miktarda para ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.

OPERASYONU YAPAN EKİBE TEBRİK

Operasyonu koordine eden güvenlik güçlerini kutlayan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi büyüklükte olursu olsun organize suç örgülerini çökertip adalete teslim etmeye kararlıyız. Allah ayağınıza taş değdirmesin, milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

Daltonlar çetesine operasyon! 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik Antalya 3-sayfa Güncel

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