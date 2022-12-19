Dalgıç polis, çocuğu kurtarmak için dakikalarca kalp masajı yaptı

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuğu çıkartan dalgıç polisler, hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve henüz kimliği tespit edilemeyen çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi yakınlarından geçen ana sulama kanalında yaşandı. 10 - 12 yaşlarında bir çocuğun demir korkuluklarla çevrili sulama kanalına düştüğünü görenler durumu ekiplere haber verdi. Yaşanan olay nedeniyle dalgıç polisler de bölgeye sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, çocuğa ulaşmak için yoğun çaba harcadı. Dalgıç polislerin aramaları sonucu bulunan çocuk sudan çıkartıldı.

Kurtarmak için yoğun çaba harcadılar

Yaşam fonksiyonları duran çocuğu hayata döndürmek için dalgıç polisler ile sağlık ekipleri yoğun çaba harcadı. Polisin dakikalarca kalp masajı yaptığı çocuk, sedyeye alınarak merdiven yardımıyla ambulansın olduğu yola götürüldü. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset, hastane morguna kaldırılırken çocuğun kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA