Dalaman Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak Göcek Limanı'na emniyete alındı.
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dalaman açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 6 kişi bulunan tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Göcek Limanına emniyete alındı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa