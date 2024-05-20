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Dakikalarca drift attı, kamerayı görünce kaçtı

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Bursa'da bir Tofaş sürücüsü, boş bulduğu alanda dakikalarca drift attı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen Tofaş sürücüsü, bölgeye gelerek dakikalarca drift attı. Kendisini uyarmaya gelen güvenlik görevlilerini dinlemeyen sürücü, güvenliklerin drift attığı anları kayda aldığını görünce bölgeden uzaklaştı. Drift anları saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Dakikalarca drift attı, kamerayı görünce kaçtı

BURSA - Bursa'da bir Tofaş sürücüsü, boş bulduğu alanda dakikalarca drift attı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen Tofaş sürücüsü, bölgeye gelerek dakikalarca drift attı. Kendisini uyarmaya gelen güvenlik görevlilerini dinlemeyen sürücü, güvenliklerin drift attığı anları kayda aldığını görünce bölgeden uzaklaştı. Drift anları saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Tofaş Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

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