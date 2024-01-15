Dağlık alanda ölü bulunan Rus kadın turistin cenazesi Moskova'ya götürülecek

Cenaze işlemlerinin ardından teslim alındı

ANTALYA - Tatil için geldiği Antalya'nın Kemer ilçesinde kaldığı otelden dağlık bölgeye giden ve kaybolan daha sonra yapılan aramalar sonucunda cansız bedenine ulaşılan Rus uyruklu Nadezhda Iarygina'nın cenazesi, cenaze hizmetleri görevlileri tarafından Moskova'ya götürülmek üzere morgdan teslim alındı.

Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otele, 31 Aralık'ta tatil için gelen Rus vatandaşı Nadezhda Larygina, 4 Ocak'ta tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden dönmedi. 8 Ocak'ta ülkesine dönmesi gereken kadın, bir anda ortadan kayboldu. Rus turistin bir arkadaşı yaşanan durum karşısında harekete geçerek kayıp başvurusunda bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmasına başlandı.

Larygina'nın doğa yürüyüşüne çıktığı Çalış Tepesi mevkiinde ekiplerin arama çalışmaları dün de devam etti. Yapılan aramalarda genç kadının cep telefonu bulundu. AFAD, KEMKUT, MAKSAT, SKUT üyelerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik ekip, kara ve denizden bölgede arama yaptı ancak henüz sonuç alınamadı. Aynı bölgede bugün devam eden çalışmalarda Larygina'nın cansız bedeni Çalış Tepesi mevkiinde yerde yatarken ölü bulundu. Ceset, sarp ve kayalık olan bölgeden ekipler tarafından aşağı indirilip otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli bir duruma rastlanmadı

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin ise şu açıklamalarda bulunulmuştu:

"12.01.2024 günü sırt üstü yatar vaziyette, parası, gözlüğü ve sigarası gibi kişisel eşyaları ile birlikte boş uyku hapı kutuları, kokusundan içinde alkol olduğu değerlendirilen pet şişeler yanında, iç çamaşırlarının yerinde, beden bütünlüğü mevcut halde ölü olarak bulunmuş, şüpheli bir duruma rastlanılmadığı görülmüştür. Ayrıca şahsın odasında yapılan araştırmada da boş uyku hapı kutusu bulunmuştur. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlanılmıştır."

Genç kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde teslim alındı. Cenazenin toprağa verilmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya götürüleceği öğrenildi.