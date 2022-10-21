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Okulda öğretmenlik yapan kadın terörist yakalandı

3. Sayfa Haberleri

PKK terör örgütünün Suriye ve Irak'taki dağ kadrosunda silahlı faaliyette bulunduktan sonra yasadışı yollarla Türkiye'ye gelerek bir okulda öğretmenlik yapan kadın terörist, jandarma ekiplerinin uzun süren fiziki takibi sonucu yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Pınar Ç. isimli bayan öğretmenin PKK terör örgütünün Suriye ve Irak'taki dağ kadrosunda silahlı faaliyet yürüttükten sonra yasadışı yollarla Türkiye'ye geldiği istihbaratını elde etti.

OKULDA ÖĞRETMENLİK YAPIYOR

Kadın öğretmenin Viranşehir ilçesindeki bir okulda halen öğretmenlik yaptığını tespit eden ekipler, fiziki takibe başladı. Okulda da örgütsel faaliyette bulunduğu iddia edilen terörist Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığının titizlikle planladığı bir operasyonla yakalandı.

Okulda öğretmenlik yapan kadın terörist yakalandı

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan terörist, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak gözaltına alındı. Yakalanan öğretmenin 2 kız kardeşinin daha terör örgütüne üye olmak suçundan arandıkları belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa Irak PKK 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (2)

Halit Dursun:

kim bunu ögretmen yapmissa onunda istifasi gerekli veya kovulusu..

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Özgür Sevindik:

İşçi kısmı bir ise girerken dahi 100 tane evrak isterler bunungibi dağ farelerinj hicmi arastirmazlar yahu

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