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Daday'da Genç Adam Aniden Fenalaşarak Hayatını Kaybetti

Daday'da Genç Adam Aniden Fenalaşarak Hayatını Kaybetti
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25 yaşındaki Nuri Savaş, Kastamonu'nun Daday ilçesinde aniden fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İlk müdahaleden sonra sevk edildiği hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde aniden fenalaşan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesinde aniden fenalaşan 25 yaşındaki Nuri Savaş, sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesi yapılan Savaş, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Savaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Savaş'ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakiben Daday ilçesinde Merkez Kolukaraoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çamkonak köyünde toprağa verileceği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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