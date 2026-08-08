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Kamyon Tıra Çarptı: Sürücü Sıkıştı, Kurtarıldı

Kamyon Tıra Çarptı: Sürücü Sıkıştı, Kurtarıldı
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Kocaeli D100 Karayolu'nda kamyon, önündeki tıra arkadan çarptı. Kupası ezilen kamyonun sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralının sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli D100 Karayolu'nda tıra arkadan çarpan kamyonun kupası ezilirken, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, İzmit ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 NK 166 plakalı kamyon, önünde seyreden tıra sol arka çaprazdan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonun kıpası ezilirken, sürücü içeride sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar yardıma koşarak levye ile kapıyı açmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri trafik akışını keserken, itfaiye ise sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılırken, sağlık durumuna ilişkin bilgiye ulaşılamadı.

Kazada 2 araçta hasar alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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