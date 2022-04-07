D-650'de kontrolden çıkan işçi servisi refüje çarptı: 3 yaralı - Haberler

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D-650'de kontrolden çıkan işçi servisi refüje çarptı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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650'de kontrolden çıkan işçi servisi refüje çarptı: 3 yaralı Sakarya D-650 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan işçi servisi otobüs, orta refüje çarptı.

D-650'de kontrolden çıkan işçi servisi refüje çarptı: 3 yaralı

SAKARYA - Sakarya D-650 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan işçi servisi otobüs, orta refüje çarptı. Kazda 3 kişi yaralandı, karayolunun her iki tarafında uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Geyve ilçesi D-650 Karayolu Karaçam Mahallesi Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 54 YV 425 plakalı işçi servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle karayolunun her iki tarafında uzun araç kuyrukları oluştu. Trafiğin, yaklaşık bir saat kontrollü olarak sağlandığı karayolunda ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

D-650'de kontrolden çıkan işçi servisi refüje çarptı: 3 yaralı

D-650'de kontrolden çıkan işçi servisi refüje çarptı: 3 yaralı

D-650'de kontrolden çıkan işçi servisi refüje çarptı: 3 yaralı

D-650'de kontrolden çıkan işçi servisi refüje çarptı: 3 yaralı

D-650'de kontrolden çıkan işçi servisi refüje çarptı: 3 yaralı

D-650'de kontrolden çıkan işçi servisi refüje çarptı: 3 yaralı

D-650'de kontrolden çıkan işçi servisi refüje çarptı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Erkan Elgün - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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