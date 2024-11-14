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D-100'de Bariyerleri Aşan Otomobil Tırın Dorsesine Asılı Kaldı

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde D-100 kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşıp park halindeki bir tırın dorsesine asılı kaldı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

D-100'de ilginç kaza: Bariyerleri aşan otomobil, tırın dorsesine asılı kaldı

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 kara yolunda kontrolden çıkarak bariyerleri aşan otomobil, park halindeki tırın dorsesine asılı kaldı. Meydana gelen ilginç kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Erenler ilçesi Kozluk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. kontrolündeki 27 AGM 44 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerleri aştı. Bariyerleri aşan otomobil, bu esnada park yan yolda park halinde duran tırın dorsesine asılı kaldı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

D-100'de Bariyerleri Aşan Otomobil Tırın Dorsesine Asılı Kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN SAÇAR - 3.Sayfa
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