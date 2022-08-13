D-100'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 karayolunda bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 karayolunda bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Y. idaresindeki 34 TH 037 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte bariyere çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücünün tedavisini ambulansta yaptı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Dilovası Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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