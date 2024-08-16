Üye Girişi
Haberler

Cüzdanları Çalınan İnşaat İşçileri Hırsıza Seslendi: 'Rica Ediyorum Kimliğimi Geri Getir, İşimizden Olacağız'

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde inşaat işçilerinin konteynere bıraktıkları kıyafetlerini cüzdanları ile birlikte çalan hırsızlar kredi kartları ile kebap yiyip sigara aldı. İnşaat işçileri hırsızlara seslenerek, 'Rica ediyorum kimliğimi geri getir, işimizden olacağız' dedi.

Cüzdanları çalınan inşaat işçileri hırsıza seslendi: "Rica ediyorum kimliğimi geri getir, işimizden olacağız"

İnşaat işçilerinin korkulu rüyası oldu, çaldığı kredi kartıyla sigara alıp kebap yedi

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde inşaat işçilerinin konteynere bıraktıkları kıyafetlerini cüzdanları ile birlikte çalan hırsızlar kredi kartları ile kebap yiyip sigara aldı. Hırsızlar gittikleri işletmelerdeki güvenlik kameralarına yakalanırken inşaat işçileri hırsızlara seslenerek, "Rica ediyorum kimliğimi geri getir, işimizden olacağız" dedi.

Olay, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Başka bir ilçeden gelerek Taşoluk Mahallesi'nde bulunan inşaatın işlerini yürüten inşaat ustası Kamuran Tufan ve arkadaşları sabah işe geldiklerinde günlük kıyafetlerini işçi konteynerinde çıkartıp iş kıyafetlerini giyerek inşaata çıktı. Kıyafetleri değiştirip işe başlayan işçiler birkaç saat sonra telefonlarına bankalardan gelen mesajla olaydan şüphelenerek konteynere geri gittiklerinde kıyafetlerinin ve cüzdanlarının çalındığını fark etti. İşçiler polis ekiplerine haber verdi ve o süre içerisinde alışveriş yapılan işletmeleri dolaşmaya başladı. Gittikleri bir markette ulaştıkları güvenlik kamerasında hırsızın bir karton sigara satın aldığı ve sonrasında kebapçıda kebap yediği öğrenildi. Bankayı arayarak kartlarını iptal ettiren inşaat işçileri ehliyet ve kimlikleri çalındığı için işe gelip giderken problem yaşadıklarını beyan ederek hırsızlara seslendi.

"Gerçekten ondan rica ediyorum"

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri hırsızın peşine düştü ancak henüz hırsız yakalanamadı. Olayı yaşayan işçilerden olan Kamuran Tufan, "Biz elbiselerimi çıkartıp iş elbiselerimizle iskeleye çıkıyoruz. Biz geri geldiğimizde cüzdanın olmadığını fark ettik ilk başta şaka zannettik ama bildirimlerden alışveriş yapıldığını gördük. Biz alışveriş bildirimlerinden gittiği işletmelerin peşine düştük gittik ama yakalayamadık onu. Bizim kartlarımız ve ehliyetlerimiz hepsi gitmiş. Temassız özelliği olan kartlardan bir sürü alışveriş yapmış ve kullanmış. Biz bakkala giderek görüntü aldık her şeyimiz gitti. Uğraşamıyoruz da işimiz çok acil bize izin vermiyorlar ama ehliyetimiz olmadığı için gelemiyoruz ve kimliğimiz olmadığı için gelemiyoruz. İşimizden olacağız kimlik ve ehliyetleri çıkartırken. Rica ediyorum kimlik ve ehliyetlerimizi geri getirsin nereye attıysa bize söylesinler ya da bizi uğraştırmasınlar gerçekten ondan rica ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Arnavutköy İstanbul 3-sayfa Getir Güvenlik Hırsızlık İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu ne, hastalığı nedir? Aydemir Akbaş ne kanseri, son durumu nasıl? Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde kiminle oynayacak? Ali Çardakçı kimdir? Yeni Jandarma Genel Komutan Ali Çardakçı kaç yaşında, nereli? CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 16 AĞUSTOS | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri! 16 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOĞU BİM'de bugün neler var? BİM kataloğu indirimli ürünler! Resmi Gazete atama kararları 2024! Resmi Gazete bugün (16 Ağustos) kararları neler? HAMSTER KOMBAT 16 AĞUSTOS CUMA GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? KÖPRÜ VE OTOYOL ZAMMI Köprü ve otoyol geçiş ücretine zam geldi mi? 15 Temmuz Şehitler, FSM, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü kaç TL oldu? 16 AĞUSTOS RESMİ GAZETE KARARLARI Yeni Emniyet Müdürleri, Üniversite rektör değişikliği, EGM ve Jandarma atamaları! Emniyet Genel Müdürü kim oldu? Mahmut Demirtaş kimdir? Resmi Gazete'de yayınlandı! Aydemir Akbaş çocuğu var mı? Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş öldü mü, vefat mı etti,? Trabzonspor St. Gallen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Lugano maçı ne zaman? Beşiktaş Lugano hangi kanalda yayınlanacak? Tete Gol izle! Ajax 0-1 Panathinakos 89' Tete gol izleme linki! Etna Yanardağı patladı mı, Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede? 16 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 16 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman 2024-25? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman 2024-25?
title