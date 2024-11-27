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Cüneyt Özdemir'den Ali Atay'ın sözlerine tepki

Cüneyt Özdemir'den Ali Atay'ın sözlerine tepki
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Ünlü oyuncu Ali Atay'ın "Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum?" sözlerine Cüneyt Özdemir'den tepki geldi. Özdemir, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'i örnek göstererek "İstersen yapabilirsin yani zor değil" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Ali Atay, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Atay, "Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla ben niye mücadele ediyorum abi? Benim karım doğururken benim Kahramanmaraş'ta ne işim var?" şeklinde sert ifadeler kullandı. Bu sözleriyle gündeme gelen Atay, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı.

Atay'ın bu açıklamalarına Cüneyt Özdemir de tepki gösterdi. Ünlü televizyoncu, Ali Atay'ın sözlerini eleştirerek Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'i örnek gösterdi.

"Özünde doğru bir şey söylüyor. Bir ülkede sel, yangın bir afet olduğu zaman o ülkede liyakatla seçilmiş, deneyim sahibi organizasyonlar buna müdahale ederler. Vinç yollarlar vs. Normal şartlarda bunu sivil insanların yapmaması lazım evet ama normal şartlarda" diyen Cüneyt Özdemir sözlerine şöyle devam etti:

"HİÇBİR ŞEY OLMASA DUYURURSUN"

"Mesela anormal şartlar ne? Ülkenin neredeyse beşte birinde deprem olmuş, Hatay'ın neredeyse tamamı çökmüş, normal şartlarda bir şeyler yapabileceklerin yapabilecek hiçbir şeyi yok. Sen şey mi yapacaksın? Ben ne yapacağım ki kardeşim vergimi veriyorum mu diyeceksin? Diyebilirsin. Yapan var, görmezden gelen, umursamayan. 'Ay ben böyle görüntülere dayanamıyorum' diyen. Bir parça, illa Türkiye vatandaşı da olmaya gerek yok, bir parça vicdanın varsa, insanlık namına bir parça vicdanın varsa, evet sabahın 4'ünde eşin vinç ararken sen de arabaya atlayıp gidersin kurtarma çalışmasına katılırsın. Hiçbir şey olmasa duyurursun. Ali Bey özelinde söylemiyorum, bazı ünlüler var böyle."

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in o dönem Londra'da yardım için çabalamasını örnek gösteren Özdemir "İstersen yapabilirsin yani zor değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Cok iyi bir oyuncusun ama... Bencillik yapismis sanada... Kardes simdi senin kari dogururken devletin doktoru senin karin ile ilgilenip dogurtmuyor mu... Devlet okulunda hic okuyup egitim almadin mi? yani hic borcun yok mu ulkeye...Yok diyorsan bence yaniliyorsun... eger bole dusunuyorsan, ben senin karini (olmaz ya ama olsa da) otobuste gorsem yer vermem, kim sisirdi ise seni o sana bos koltuk bulsun yada taksiye bindirsin derim... sadece otobus degil, herhangi yardima ihtiyaci oldugu heryerde denk gelsem bole derim...yani sen ulkeden nefret edersen, ulke de senden nefret eder...

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Haber YorumlarıHimmet Yıldız:

Cüneyt özdemirin gündemde kalması gerekiyor. Ne yapsın zavallı. Yazık türkiyemin seviyesi haberler.com

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Haber YorumlarıKimesterseni:

ben cuneyt ozdemirin pkk ile normallesme surecini olaganlastirdiktan sonra sildim ve bu zat'in dusunceleri sahsim ustunde bir anlami yoktur. Hatta cuneyt oyle mi demis!!! o zaman aksi dogrudur diyecek pozisyondayim

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

adam sonuna kadar haklı milleti aldıkları fahiş vergilerle inim inim inletiyorlar topladıkları vergileri mültecilere lükse şatafata yandaşa ranta yağmaya harcıyorlar bir afet bir felaket olduğun da vatandaşa iban göndermeye kalkıyorlar insan olarak yardım etmek vazifemiz ama bunlar vatandaşı habire sağılacak inek olarak görüyorlar ama biz felakette devleti göremiyoruz yarın bir afet olsa kaynak yok

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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

bergüzar ve halit mi gezicileri örnek veriyosun yani

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