Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Katili ile Eski Fotoğrafı Ortaya Çıktı
İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, husumetlisi olan Mustafa Can G. tarafından öldürüldü. Katil ile savcının daha önceki bir fotoğrafı gün yüzüne çıktı.
Savcı Ercan Kayhan ile katili Mustafa Can G.'nin beraber yer aldığı bir fotoğraf karesi ortaya çıktı.
Çekmeköy Ömerli Mahallesi'nde akşam saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan daha önceden husumetlisi olduğu Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü. Öte yandan katil Mustafa Can Gül ile öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın daha önceden beraber yer aldıkları bir fotoğraf karesi ortaya çıktı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa