Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Katili ile Eski Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Çekmeköy Ömerli Mahallesi'nde akşam saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan daha önceden husumetlisi olduğu Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü. Öte yandan katil Mustafa Can Gül ile öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın daha önceden beraber yer aldıkları bir fotoğraf karesi ortaya çıktı. - İSTANBUL