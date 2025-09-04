Haberler

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı Öldüren Mustafa Can G. Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

Çekmeköy'de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçakla öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can G., savcılık ifadesinin ardından 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Çekmeköy Ömerli'de bulunan bir restoranda geçtiğimiz gün, İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan(58), 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Mustafa Can G., sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Karakolda ve savcılıktaki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul eden şüpheli Mustafa Can G., savcılıktaki ifadesinin ardından 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL

