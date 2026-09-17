Haberler

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
Güncelleme:
+31 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve farklı tarihlerde münferit olarak örgüte katıldıkları değerlendirilen 5 şüpheli belirlendi. Şüphelilere yönelik "Sokaklar güvende" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda A.J.S.S., F.H.S., M.H.M.M. ve M.T.G.A.W. isimli 4 şüpheli gözaltına alınırken, F.A. isimli şüphelinin firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.J.S.S., F.H.S. ve M.H.M.M., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. M.T.G.A.W. ise Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Firari şüpheli F.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Putin'e şok! 'Rusya kahramanı' dron saldırısında öldürüldü

Putin'in kahramanına kanlı pusu! O anları dünyaya servis ettiler
Fuat Oktay'dan Husilere sert tepki! 'İslam aleminin kalbine saldırı'

Fuat Oktay'dan Husilere sert tepki!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında olay sözler! Mbappe'yi çıldırtacak Arda Güler açıklaması

Arda hakkında canlı yayında söylenenler çok konuşulacak
Büşra bebek soruşturmasında yeni detaylar! Kıyafetleri 3 kilometre uzakta bulundu

Kıyafetleri bulundu, sütü başka evden çıktı
Yaptığı canlı yayınla emniyet harekete geçti! Gerçek başka çıkınca kendisi ceza yedi

Canlı yayınla emniyeti alarma geçirdi! Gerçek başka çıkınca ceza yedi
Cizre'de yakalanan 69 kiloluk dev balık Batman'da tezgaha çıktı! Kilogramı 400 liradan satışta

İki kişi zor tuttu! Boyu 1,5 metreyi geçen balık tezgaha çıktı
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor

Milyonları ilgilendiren açıklama! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı

Türkiye'de tarihi eşik! Tabeladaki rakam ilk kez bu seviyeyi görüyor