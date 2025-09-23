Haberler

Tele 1 yöneticileri adli kontrol şartıyla serbest

Güncelleme:
Tele 1'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile karşılaştırıldığı skandal kj ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve Program Moderatörü Musa Özuğurlu, yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    SKANDAL KJ'NİN ARDINDAN GÖZALTI KARARI

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tele1 isimli televizyon kanalında yayınlanan 'Türkiye'nin Yönü' isimli programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun karşılaştırıldığı skandal kj ile ilgili soruşturma başlattı. Televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve Program Moderatörü Musa Özuğurlu hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı ve haklarında gözaltı kararı verildi.

    KANAL YÖNETİCİLERİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

    Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrol kararı verildi.

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
