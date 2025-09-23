Tele 1 yöneticileri adli kontrol şartıyla serbest

Tele1'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Netanyahu'nun karşılaştırıldığı skandal kj'nin ardından gözaltına alınan televizyonun genel yayın yönetmeni, sorumlu müdür ve program moderatörü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SKANDAL KJ'NİN ARDINDAN GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tele1 isimli televizyon kanalında yayınlanan 'Türkiye'nin Yönü' isimli programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun karşılaştırıldığı skandal kj ile ilgili soruşturma başlattı. Televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve Program Moderatörü Musa Özuğurlu hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı ve haklarında gözaltı kararı verildi.

KANAL YÖNETİCİLERİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrol kararı verildi.