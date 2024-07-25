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Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanan Levent Arkan serbest bırakıldı

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Bodrum Tanıtma Vakfı'nın eski reklam koordinatörü Levent Arkan, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Bodrum Tanıtma Vakfı'nın eski reklam koordinatörü Levent Arkan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Geçen Şubat ayında, Bodrum Tanıtma Vakfı'nda reklam koordinatörü olarak görev yapan Levent Arkan'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı ortaya çıktı. Bazı sitelerde yayınlanan ses kaydı sonrası yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçlaması ile Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen Arkan, savcılıkta ifade verdi. Savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edilen Arkan, yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Ses kayıtları ile ilgili bilirkişi incelemenin tamamlanmasının ardından 31 Mayıs günü Levent Arkan yeniden gözaltına alındı. Arkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arkan bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada Arkan'ın avukatlığını ise ünlü avukat Prof. Dr. Ersan Şen ile Av. Eren Polat Kutlu ve Av. Taner Akıncı yaptı. Görülen duruşma sonrası Arkan için tutuksuz yargılanmasına ve cezaevinden tahliye edilmesine karar verildi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Av. Taner Akıncı, şunları dile getirdi;

"Bugünkü yargılamada Levent Arkan 56 gün süren haksız, hukuksuz tutukluluğundan kurtuldu. Dosya kapsamında Levent Arkan'ı suçlayacak hiçbir yasal delil yoktu. Bu isnatları Levent Arkan'a ileten, suçlayan şahıs duruşmaya katılmadığı için, yurtdışına gittiği için yargılama ertelendi. Mahkeme suçlama için yeterli delil görmedi. Tutuklulukta geçen süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. En sonunda bugün, şu aşamada hakkın teslim edildiği kanaatindeyiz. Mahkeme heyetini tebrik ediyoruz. Adli kontrol kararları da tamamen kalktı." - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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