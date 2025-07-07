Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 500 bin liralık tazminat davası

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin lira tutarında manevi tazminat davası açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Dava, Özel'in 5 Temmuz 2025'te MYK toplantısı sonrasında yaptığı basın açıklamasındaki sözleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne iletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından 'X' üzerinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları, hakaretamiz ifadeleri ve tehdit mahiyetindeki sözleri nedeniyle nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA