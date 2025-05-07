Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Yaptığı sokak röportajlarıyla bilinen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Arif Kocabıyık, tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yaptığı sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kocabıyık'ın Antalya'da gözaltına alındığını ve hakkında hukuki işlem başlatıldığını duyururken; "Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 kullanıcı\rumuzlu hesap yöneticisi A. K., bir röportaj sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle, Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır" denildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Kocabıyık için karar verildi. Mahkeme, Kocabıyık'ın tutuklanmasına hükmetti. Kocabıyık'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kamuoyunun Bilgisine. Üzülerek söylüyorum Arif Kocabıyık tutuklandı" denildi.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün 10. Anadolu Medya Ödülleri programında yaptığı konuşmada sokak röportajlarına tepki göstermiş, Erdoğan, "Eline bir mikrofon, bir de kamera alanın kendini gazeteci ve muhabir olarak gördüğü bir ülkede yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde şahit olduğumuz üzere bu şahıslar özellikle sokak röportajı adı altında sokaklarda adeta terör estirmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ PARTİ'DEN ADAY OLMUŞTU

Öte yandan Arif Kocabıyık, 2023 Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Antalya Milletvekili adayıydı. 12. sıradan aday gösterilen Kocabıyık, seçilememişti.