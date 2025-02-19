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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs Suriye'de yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs Suriye'de yakalandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden 49 yaşındaki T.G., Küçükçekmece'den kaçtığı Suriye'de yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden T.G.'nin Suriye'de yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

BAŞSAVCILIK YAKALAMA KARARI ÇIKARTTI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Küçükçekmece'de ikamet eden şahsın Suriye'ye gittiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında İstanbul Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkartılmış, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımızın Çalışması, EGM Güvenlik Daire Başkanlığı ve Hatay İstihbarat Şube müdürlükleri desteği ile Suriye'de yakalanmıştır" ifadelerini kullandı.

97 HESAPLA İLGİLİ ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Yerlikaya, Siber Suçlar Daire Başkanlığı'nca söz konusu içeriği paylaşan 97 hesapla ilgili adli süreç başlatıldığını ve bu hesapların tamamının mahkeme kararıyla erişime kapatıldığını da bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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