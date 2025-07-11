Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un ölüm nedeni belli oldu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un ölüm nedeni belli oldu
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, 53 yaşında hayatını kaybetti. Bulut'un vefat haberi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken ölüm nedeni de belli oldu. Pankreas kanseri olan Bulut'un uzun süredir tedavi gördüğü ve son günlerde durumunun ağırlaştığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, 53 yaşında hayatını kaybetti.

SON GÜNLERDE DURUMU AĞIRLAŞTI

Bulut'un vefat haberi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken ölüm nedeni de belli oldu. Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Bulut'un son günlerde durumunun ağırlaştığı ve ziyaretçi yasağı getirildiği öğrenildi.

ACI HABERİ SOYLU DUYURDU

Bulut'un yaşamını yitirdiğini eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soylu, "Kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un ölüm nedeni belli oldu

YİĞİT BULUT KİMDİR?

1972'de Keşan'da doğan Yiğit Bulut, Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Aynı zamanda eski Adalet Partisi milletvekili Mustafa Bulut'un oğlu olan Yiğit Bulut, Sorbonne Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitiminin ardından Türkiye'ye dönerek gazeteciliğe başladı.

2009'da Habertürk TV genel yayın yönetmenliği görevine getirilen Bulut'un bu görevi 2012'de sona erdi.3 Ocak 2012 tarihinde Ciner Medya Grubu tarafından son verildi. Bulu, 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra 30 Ağustos 2014'te cumhurbaşkanlığı ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına atandı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Allah rahmet eylesin vatansever bir adamdı

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Haber Yorumlarıesrefpasali:

kul hakki yedi, donekti, helal etmiyorum,,,

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Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

şimdi bol bol jole sürer reisini beklersin by .

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

işte görüyorsunuz kaç kere dedim normal bir hayat bile çok kısa insan bunu anca belli bir yaşta anlıyor bu, ibret alan için dehşet verici bir olay. kul milet yetim hakkı yemeyen devletin milletin malını çalıp çırpıp israf etmeyip eşe dosta yandaşa peşkeş çekmeyen,haramilere arka çıkmayan Allahın adaletli kanun hak hukuk tanıyan milletin arasına nifak sokup iftirayla birilerini hapse attırmayan Allahın güzel kulları korkmasın mevlamın sizinle bir hesabı olmayacak asıl hesabı ötekilere soracak

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