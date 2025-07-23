Cumartesi annelerinin haykıran sesi Emine Ocak hayatını kaybetti

Cumartesi annelerinin haykıran sesi Emine Ocak hayatını kaybetti
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Cumartesi Anneleri'nin güçlü seslerinden Emine Ocak bir ay önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Ocak 89 yaşında hayatını kaybetti.

Cumartesi Anneleri'nin sembol ismi haline gelen Emine Ocak 1995 yılında oğlu Hasan Ocak'ı kaybetmesinin ardından Galatasaray Meydanı'nda adalet mücadelesine başlamıştı. Bir ay önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan Ocak 89 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Haberi Cumartesi anneleri duyurdu

Emine Ocak'ın vefaat haberini Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından şu sözlerle duyuruldu:

"Büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz: Cesaretiyle, ısrarı ve kararlılığıyla hakikat ve adalet mücadelemizin en güçlü sesi Emine Ocak'ı kaybettik. Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca duyurulacaktır."

Cumartesi anneleri nedir?

Cumartesi Anneleri 1995 yılında faili meçhul siyasi cinayetlerle çocuklarını kaybeden annelerin her cumartesi Galatasaray Özgürlük meydanında toplanarak evlatlarının katillerini arayan annelerin yaptığı bir oturma eylemidir.

Emine Ocak Kimdir?

Hasan Ocak, 12 Mart 1995'te İstanbul'da Gazi Mahallesi'nde yaşanan olayların ardından gözaltına alındı. Kendisinden günlerce haber alamayan anne Emine Ocak ise tüm resmi kurumlara başvurmasına rağmen oğlundan haber alamadı.Hasan'ın ağır işkenceye uğramış bedeni, 58 gün sonra Beykoz'da bir kimsesizler mezarlığında bulundu.

İlk defa 27 Mayıs 1995'te, yakınlarından haber alamayan insanlar bir araya gelip Galatasaray Lisesi'nin önünde bir basın açıklaması yaptılar, adlarını da "Cumartesi Anneleri" koydular.

Tüm bu yaşananların ardından Galatasaray Meydanında oğlu Ocak'ın katillerini aramak için oturma eylemiğ yapan Emine Ocak ise Cumartesi Anneleri'nin sembol isimlerinden biri haline geldi.

Kaynak: Haberler.com / Esra Açıkyıldız - 3.Sayfa
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