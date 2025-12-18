Ankara'da ev yangını paniğe neden oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yer alan bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzeri bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, paniğe neden olan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA