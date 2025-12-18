Haberler

Ankara'da ev yangını paniğe neden oldu

Ankara'da ev yangını paniğe neden oldu
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeni henüz belirlenemedi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yer alan bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzeri bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, paniğe neden olan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

