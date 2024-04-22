Cübbeli Ahmet Hoca'dan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın vefatına ilişkin açıklama: Biz onu Allah için sevdik

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'la ilgili açıklama yaptı. Cemaatle yaşadığı rabıta tartışması ile bilenen ve cemaatle ilişiği kesilen Ünlü, "En son olayda 'gelmesin' buyurdu, gelmedik. 'Onda da bir hayır var' dedik. Dolayısıyla bir alem ölmüş gibi, bir cihan yıkılmış gibi üzülmek lazım. Biz onu Allah için sevdik." dedi.

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti. Cübbeli Ahmet Hoca da Kılıç'ın vefatına ilişkin sosyal medya hesabı YouTube'dan bir açıklama yayınladı.

"BÜYÜK BİR HÜZÜN İÇİNDEYİZ"

Cübbeli Ahmet Hoca, "Hayırlı haberler bekliyorduk ama ecele çare yok. Şimdi büyük bir hüzün içindeyiz. Bir alimin ölmesi bir alemin ölmesidir. Hasan Efendi Hocamız, ilmi faziletiyle bıraktığı yüzlerce, binlerce vekilin başıydı. Hepimiz kendisine saygı ve hürmetle tabiydik." ifadelerini kullandı.

"EN SON OLAYDA 'GELMESİN' BUYURDU, 'ONDA DA BİR HAYIR VAR' DEDİK"

Son dönemde İsmailağa Cemaati'yle yaşadığı rabıta tartışmasına da değinen Cübbeli Ahmet Hoca, "En son olayda 'gelmesin' buyurdu, gelmedik. 'Onda da bir hayır var' dedik, hocamızın beyanında. Dolayısıyla bir alem ölmüş gibi, bir cihan yıkılmış gibi üzülmek lazım. Biz onu Allah için sevdik." dedi.

CÜBBELİ AHMET HOCA VE İSMAİLAĞA ARASINDA "RABITA" TARTIŞMASI

Eski İsmailağa Cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu'nun vefatından sonra rabıtanın yine Ustaosmanoğlu'na yapılması gerektiğini savunan Cübbeli Ahmet Hoca ile İsmailağa Cemaati ters düşmüştü.

İslam Ansiklopedisi, rabıtanın anlamını bir müridin kâmil bir şeyhe gönlünü bağlayarak manevi yolculuğa çıkması, şeyhinin yüzünü ve ahlakını, davranışlarını düşünmesi olarak tanımlıyor. Cemaat içinde bazı çevreler rabıtanın Mahmut Efendi'den sonra Hasan Kılıç'a yapılması gerektiğini belirtiliyordu. Ancak Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Efendi'ye olan rabıtanın bozulmayacağını, Hasan Kılıç'ın şeyh olarak değil de bir büyük olarak görülmekle sınırlı kalması gerektiği inancındaydı. Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa Cemaati ile yaşadığı ateşli tartışmalar sonrası geçtiğimiz haftalarda cemaatle ilişiği kesilmişti.

HASAN KILIÇ, USTAOSMANOĞLU'NUN VEFATI SONRASI CEMAATİN BAŞINA GEÇMİŞTİ

Hasan Kılıç, İsmailağa Cemaati'nin kurucu lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun 23 Haziran 2022 tarihindeki vefatından sonra cemaatin yeni lideri olmuştu. 93 yaşında böbrek yetmezliği nedeniyle vefat eden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, babasının "Benden sonra cemaatin başına Hasan Efendi'yi (Hasan Kılıç) tayin ettim." dediğini açıklamış ve böylelikle Ustaosmanoğlu'nun dünürü olan Hasan Kılıç, İsmailağa Cemaati'nin lideri olmuştu.