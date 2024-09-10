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Çorum'un Osmancık ilçesinde trafik kazası: Bir kişi ağır yaralandı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşı tarafına geçmek isteyen bir kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşı tarafına geçmek isteyen şahıs ağır yaralandı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Şenyurt Mahallesi D-100 Karayolu Ömer Derindere Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol yapım çalışmaları nedeni ile çift şeritten tek şeride düşen kara yolundan yolun karşısına geçmek isteyen 52 yaşındaki Ş.Ş.'ye 19 RD 700 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ş.Ş. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ş.Ş. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmancık 3-sayfa trafik Güncel Yaşam Kaza

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