Çorum'un Mecitözü ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çorum'un Mecitözü ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "KAF bu yörelerde enerjisini yitirdiği için yan kollarla etkili olmaya çalışıyor" dedi.

AFAD tarafından açıklanan verilere göre, saat 00.34'te merkez üssü Mecitözü olan deprem, 16.80 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı, merkez ve ilçelerde de hissedildi.

Depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu sığ deprem KAF'a (Kuzey Anadolu Fayı) bağlı, Taşova- Çorum fay zonu içerisinde. KAF bu yörelerde enerjisini yitirdiği için yan kollarla etkili olmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. - ÇORUM