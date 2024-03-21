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Çorum'un Boğazkale ilçesinde traktör kazası: 1 yaralı

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Çorum'un Boğazkale ilçesine meydana gelen traktör kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Boğazkale ilçesine bağlı Örenkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Ramazan K. (56) yönetimindeki inşaat malzemeleri yüklü 19 SL 846 plakalı traktör, virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Şarampole devrilerek ters dönen traktörün altında kalan sürücü yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Boğazkale Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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