Çorum'un Alaca ilçesinde trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Alaca- Yozgat karayolu Sincan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat'tan Alaca istikametine giden Ahmet Doğan yönetimindeki 66 LK 346 plakalı otomobil Sincan köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Ahmet Doğan ile araçta yolcu olarak bulunan Bahri Doğan yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM