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Çorum'un Alaca ilçesinde trafik kazası: 2 kişi yaralandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile ticari araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Furkan G. idaresindeki 19 ADV 513 plakalı otomobil ile Resul Ekrem K. yönetimibdeki 19 BN 242 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücü Furkan G. ve ticari araçta bulunan Sercan K., yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Soruşturma Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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