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Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri şok uygulamalarına devam ediyor

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Çorum'un Alaca ilçesinde, polis ekiplerinin asayiş ve huzur sağlanmasına yönelik şok uygulamaları devam ediyor.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ile mahalle bekçilerinin katılımı ile Ankara Caddesi üzerinde uygulama yapıldı. Denetimlerde 140 şahsın GBT kontrolü yapılırken uygulamalar sırasında 70 araçta alkol ve evrak kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, Polis ekiplerinin huzur uygulamaları ve şok denetimlerinin devam edeceği bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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