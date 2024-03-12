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Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri şok uygulamalarına devam ediyor

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Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ile mahalle bekçilerinin katılımıyla yapılan uygulamada 100 kişinin GBT kontrolü yapıldı ve 60 araçta alkol ve evrak kontrolü gerçekleştirildi. Kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Çorum'un Alaca ilçesinde, polis ekiplerinin asayiş ve huzur sağlanmasına yönelik şok uygulamaları devam ediyor.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ile mahalle bekçilerinin katılımı ile Ankara Caddesi üzerinde uygulama yapıldı. Denetimlerde 100 şahsın GBT kontrolü yapılırken uygulamalar sırasında 60 araçta alkol ve evrak kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, Polis ekiplerinin huzur uygulamaları ve şok denetimlerinin devam edeceği bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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