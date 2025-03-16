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Çorum'un Alaca İlçesinde Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

Çorum'un Alaca İlçesinde Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan İpek C., otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum'un Alaca ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı vatandaş yaralandı.-

Kaza, Alaca ilçesi Çorum Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer K. yönetimindeki 19 LK 169 plakalı araç, yolun karşısına geçmek isteyen İpek C.'ye çarptı. Kazada İpek C. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yere sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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