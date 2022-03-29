Çorum polisinden ruhsatsız silah operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum polisinden ruhsatsız silah operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çorum polisinden ruhsatsız silah operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl merkezindeki bir dernek lokalinde ruhsatsız silah bulunduğu yönündeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri, lokale operasyon düzenlediler. Yapılan aramalarda dernek lokali girişindeki çelik kapı ve mutfak dolabının zemininde 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet şarjör ve 8 av fişeği, 3 adet çeşitli markalarda ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 3 adet şarjör, 14 adet çaplı tabanca fişeği ele geçirildi.

Ruhsatsız silah ve mühimmata el koyan polis ekipleri olayla ilgili olarak 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlemle başlattı. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title